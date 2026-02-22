السوداني يستقبل المبعوث الأمريكي لسوريا ويؤكد على وضع معالجات جذرية لاستقرار المنطقة ومنع انتهاك السيادة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 22 شباط 2026، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك. وجرى، خلال اللقاء، استعراض مسارات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وبحث جملة من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن المباحثات ركزت على الأوضاع العامة في المنطقة، حيث جرى استعراض الجهود التي يبذلها العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، وبشكل خاص في الجارة سوريا. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن سبل منع التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع، مع التأكيد على ضرورة الركون إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية كخيار استراتيجي لحل النزاعات.

وفي سياق تعزيز الاستقرار طويل الأمد، بحث اللقاء آفاق التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة. وشدد السوداني على أن استقرار المنطقة يتطلب معالجة المشاكل العميقة من خلال وضع حلول جذرية لمسبباتها، مؤكداً ضرورة منع أي عدوان أو تجاوز يمس سيادة البلدان والشعوب في المنطقة.