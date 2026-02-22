بغداد وطهران تبحثان مسار الحوار مع واشنطن وجهود التهدئة الاقلیمیة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقیة، فؤاد حسين، اليوم الأحد 22 شباط/فبرایر، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن وسبل خفض التوتر في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقیة، أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات المسار التفاوضي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوزيران استمرار العملية التفاوضية، حيث تم الاتفاق على عقد الجلسة القادمة يوم الخميس المقبل في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بوساطة من سلطنة عُمان.

كما استعرض الجانبان التطورات الأمنية والتحشيدات العسكرية في المنطقة، حيث شددا على ضرورة اعتماد النهج السلمي والحوار كسبيل وحيد لمعالجة التحديات الراهنة وتخفيف حدة التصعيد، بما يضمن تعزيز الاستقرار الإقليمي. واختتم الاتصال بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين بغداد وطهران لمواكبة الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.