توقع انطلاق مفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف الخميس المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن توقعات بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

وأفاد الموقع الأمريكي، اليوم الأحد 22 شباط/ فبراير 2026، نقلاً عن مصدر مطلع، بأنه من المرتقب عقد جولة مفاوضات نووية غير مباشرة بين الطرفين في جنيف الخميس القادم، شريطة أن تقدم طهران مقترحاً بشأن الاتفاق خلال الساعات الـ48 القادمة.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن وطهران قد تدرسان إمكانية التوصل إلى "اتفاق مؤقت" قبل المضي قدماً نحو اتفاق نووي شامل.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن البلدين سيعقدان اجتماعاً في جنيف الخميس المقبل لاستكمال مسار التفاهمات بينهما.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "إذا كانت واشنطن ترغب في تبديد مخاوفها بشأن برنامجنا النووي، فإن الدبلوماسية هي المسار الوحيد لذلك".

وأوضح عراقجي أن بلاده تعمل حالياً على صياغة جوانب الاتفاق ومسودته، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد لقاء مع الجانب الأمريكي برئاسة "ويتيكوف" يوم الخميس المقبل في جنيف.

وشدد الوزير الإيراني على أن الوصول إلى اتفاق مع واشنطن "أمر ممكن"، لافتاً إلى أن المسودة المطروحة قد تتضمن جوانب أفضل مما نص عليه اتفاق عام 2015.

يُذكر أن جولة من المفاوضات غير المباشرة كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بمدينة جنيف.