مقتل تاجر المخدرات المكسيكي "المنتشو" في عملية عسكرية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر حكومي مكسيكي، اليوم الأحد 22 شباط/فبراير، أن تاجر المخدرات المكسيكي نيميسيو أوسيجيرا المعروف بلقب "المنتشو" قُتل في عملية عسكرية.

وكان أوسيجيرا، وهو ضابط شرطة سابق، الزعيم الغامض لعصابة "خاليسكو نيو جينيريشن" القوية؛ وهي منظمة استمدت اسمها من ولاية خاليسكو الغربية، التي تضم مدينة "وادي الحجارة" (غوادالاخارا)، ثاني أكبر مدن المكسيك.

وخلال فترة وجيزة نسبياً، تحولت عصابة خاليسكو إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءها السابقين في "كارتل سينالوا"، وهو التنظيم الذي كان يقوده خواكين "إل تشابو" غوزمان، المسجون حالياً في الولايات المتحدة.

وذكر حاكم ولاية خاليسكو، بابلو ليموس نافارو، عبر منصة "إكس"، أن أنباء مقتل "المنتشو" جاءت عقب عملية أمنية نفذتها الشرطة الاتحادية في مدينة تابالبا.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إنه في أعقاب العملية، أُضرمت النيران في عدد من المركبات في مختلف أنحاء خاليسكو وولايات أخرى. وكتب ألفريدو راميريز بيدولا، حاكم ولاية ميتشواكان، على "إكس" أنه تلقى تقارير تفيد بإغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعملية العسكرية في خاليسكو.



المصدر: رویترز