أتروشي: يجب إقرار قانون النفط والغاز في أسرع وقت

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشار النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، فرهاد أتروشي، أنه حتى الآن أكثر من 40 شخصاً رشحوا أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الحزبان، الديمقراطي والاتحاد الوطني ليس لديهم مرشح، ويشدد على أنه من أجل حل المشاكل المالية وتنفيذ الفيدرالية، يجب أن يتم إقرار قانون النفط والغاز في أسرع وقت ممكن؛ وفي الوقت نفسه، بشأن لجان البرلمان قال: اللجان تُشكّل بشكل مؤقت.

وقال أتروشي، يوم الأحد 4 كانون الثاني 2026، خلال مشاركته في برنامج "حديث اليوم" لـ كوردستان24: في العراق، البرلمان هو مركز العملية السياسية ومركز اتخاذ القرارات المهمة، لذلك الحفاظ على منصب نائب رئيس البرلمان للكور مهم جداً.

وأضاف: "اليوم عقد البرلمان الجديد أول جلسة له وخلالها قدمت اقتراحاً، بأن يكون لرئاسة البرلمان صلاحية خاصة في التشريع لمدة أربع سنوات قادمة، لكي يكون لدينا وضوح في تنفيذ القوانين وتحديد القوانين المهمة، وقد رحبوا بالاقتراح أيضاً"، وقال أيضاً: "سنقرر في الجلسة القادمة الخطوط العامة لسياسة البرلمان ونشكل لجنة خاصة".

وتابع: "يجب إصدار قانون النفط والغاز من أجل تنفيذ الفيدرالية المالية، لأن جزءاً كبيراً من إيرادات العراق يتم توفيره من خلال النفط والغاز، ومن دون تنفيذ القانون والدستور لن تُحل أي مشكلة أبداً ويجب أن يكون الدستور هو الحكم".

وأردف: "حتى الآن، أكثر من 40 شخصاً رشحوا أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية ونتوقع أن يكون هذا العدد أكبر غداً، لكن حتى الآن لم يكن للحزبين الرئيسيين أي مرشح لهذا المنصب". وقد شدد أيضاً على أنه يجب أن يكون الكورد موحدين بشأن منصب رئيس الجمهورية وأن يكون لهم موقف واحد.

ومضى في القول: "غداً سنشكل لجنة لوضع بعض الأسس ومراقبة توزيع لجان البرلمان"، وقال: يجب أن يكون توزيع لجان البرلمان بشكل مؤقت فقط لتنفيذ أعمال البرلمان حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.