ترامب يلوح بضم غرينلاند.. وفريدريكسن ترفض تصريحاته بشكل قاطع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ‏ تدهور الأوضاع في فنزويلا إلى الحضيض، قائلاٍ إنها دولة فاشلة تماماً، مضيفاً: ‏نحن بحاجة إلى غرينلاند، بكل تأكيد.

من جانبها، ردت رئيس وزراء الدنمارك: أنه "ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الدول الثلاث في المملكة الدنماركية".

‏ورفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بشدة خطاب ترامب بشأن غرينلاند، واصفة إياه بأنه غير مبرر وعبثي.

‏وأوضحت أن الولايات المتحدة ليس لديها أي أساس قانوني أو أخلاقي للمطالبة بغرينلاند أو أي جزء من المملكة الدنماركية، و‏"يجب على ترامب أن يتوقف عن تهديداته ضد غرينلاند".

وتابعت: "‏لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة الولايات المتحدة للاستيلاء على غرينلاند".

وكان ترامب ترامب، لوح باستخدم القوة لضم غرينلاند، مارس الماضي، وذلك لأول مرة منذ بدأ الحديث عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ورغبته في السيطرة عليها.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، حينذاك "أعتقد أنه من الممكن أن نتمكن من القيام بذلك دون استخدام القوة العسكرية. هذا هو سلام العالم، هذا هو الأمن الدولي".

لكن الرئيس الأميركي أضاف: "لا أستبعد أي شيء من الطاولة"، بما في ذلك القوة العسكرية.

واليوم يعود تلويح ترامب للأفق عقب العملية العسكرية التي أجراها ضد مادورو.