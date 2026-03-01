رئاسة إقليم كوردستان تعزي إيران برحيل خامنئي وتشدد على الحلول السلمية للأزمات

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، عن تعازيه العميقة بوفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الصراعات المسلحة.

وجاء في بيان رئيس الإقليم:

"نرفع خالص تعازينا ومواساتنا العميقة لشعب وحكومة وقيادة إيران باستشهاد المغفور له آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعالم الديني البارز، ونشاطرهم الحزن والأسى. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وعطفه، وأن يمنّ على الجميع بالصبر والسلوان".

في هذا الوقت العصيب، نشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والحل السلمي للمشكلات، ولهذا الغرض، ندعو المجتمع الدولي إلى أداء واجباته في إيقاف الحرب والاشتباكات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

رئيس إقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني

1/3/2026