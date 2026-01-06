منح جائزة "مانديلا" لمنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- مُنِحت جائزة مانديلا لمنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان من قبل شبكة العدالة للسجناء في العراق، وذلك في الرابع من كانون الثاني 2026، تقديرا لجهوده البارزة في دعم وحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاعهم وفقا للمعايير الدولية.

وتُمنَح هذه الجائزة من قبل شبكة العدالة للسجناء للشخصيات والمؤسسات والجهات التي أسهمت بشكل فعّال في حماية حقوق السجناء، وتعزيز ظروف الاحتجاز، بما ينسجم مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وخلال عام 2025، جرى ترشيح اثني عشر شخصية من مختلف أنحاء العراق من قبل شبكات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث يخضع المرشحون لعملية تقييم دقيقة من قبل لجنة دولية مستقلة.

وقد اضطلع مكتب منسق التوصيات الدولية بدور محوري في رصد وتقييم مسار الإصلاحات في إقليم كوردستان، ضمن إطار تنفيذ خطة حقوق الإنسان لحكومة الإقليم (2021–2025)، لا سيما فيما يتعلق بحماية حياة السجناء، و مناهضة التعذيب، وضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة لهم، فضلا عن تعزيز الامتثال للتوصيات الدولية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وفي سياق تسريع آليات تنفيذ التوصيات الدولية، نظم المكتب سلسلة من ورش العمل والندوات في مدن وبلدات إقليم كوردستان وخارج الإقليم، بمشاركة الجهات ذات الصلة، وأسفرت هذه الجهود عن إصدار عشرة تدابير عملية في مجالات متعددة، من بينها إدارة الإصلاحات ومناهضة التعذيب.

وعلى صعيد متابعة تنفيذ هذه التدابير، اتخذت الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب السلطتين القضائية والتشريعية، خطوات عملية ملموسة، كما جرى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية المعنية.

ويُعد منح جائزة مانديلا لمكتب منسق التوصيات الدولية اشادة بجهود حكومة إقليم كوردستان في تعزيز الامتثال للمبادئ والمعايير الدولية، وتحسين واقع حقوق الإنسان دون أي تمييز.