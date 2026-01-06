مطعم نسائي في حلبجة يقدم وجبات كوردية ممزوجة بالفن والتراث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24 )- في خطوة جديدة لإحياء الثقافة والتراث الكوردي، قامت مجموعة من نساء مدينة حلبجة بافتتاح مطعم باسم "خانماني"، ليصبح المكان محط أنظار السياح وسكان المدينة.

وصممت صاحبات الفكرة المطعم بطابع تقليدي معتمد على مفردات التراثي الكوردي، ليمنح الضيوف إحساساً يلامس أجواء الماضي.

وأشارت مريم ناجي، مديرة المطعم، إلى هدفهن في الإختيار كان خلق بيئة ثقافية وتقليدية للضيوف، بدءاً من تصميم المكان وصولاً إلى الأطباق والأطعمة المقدمة.

وتبعث هؤلاء النسوة رسالة مفادها، أن مطعم "خانماني" ليس مجرد مكان لتناول الطعام، بل ويعطي شعورا تراثياً جميلاً كمركز لعرض الثقافة الكوردية والتعرف عليها.

هنا يمكن للضيوف تذوق الأطباق التقليدية مثل يابراخ، كبة، الأرز المدور والشلة المعد بالسمن البلدي، مع الحصول على فرصة الاستماع إلى الموسيقى الكوردية الأصيلة والأغاني التراثية.

وأعربت تابان محمود، إحدى زائرات المطعم، عن سعادتها لتعرفها على هذا المكان عبر تطبيق فيسبوك وتجربتها كانت فريدة. هنا نتذوق العديد من الأكلات الكوردية مثل اليابراخ، الكبة، الأرز والشلة."

وإلى جانب تقديم الطعام اللذيذ، خصص المطعم ركناً خاصاً للتقديم مقطوعات من العزف للموسيقا الكوردية الأصيلة، مما يضفي على المكان جواً فنياً و ثقافياً أكبر.

تعد هذه الخطوة من خانماني في مدينة حلبجة مركز محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، خطوة للحفاظ على الثقافة واللغة والأصالة الكوردية إلى جانب تقديم المكان الطعام، ولمثل هذه الأماكن دورٌ مهم في جذب انتباه السياح وتعريفهم بتراث المنطقة الغني.