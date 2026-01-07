قوى الأمن الداخلي في حلب تُحبط هجوماً لقوات دمشق على تلة الكاستيلو وتكبدها خسائر فادحة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأربعاء، عن تصديها لمحاولة تسلل نفذتها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق باتجاه منطقة "تلة الكاستيلو" الاستراتيجية.

وذكر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في بيان رسمي، أن القوى الأمنية نجحت في إفشال أولى محاولات التسلل التي نفذها مسلحون موالون لدمشق للسيطرة على التلة. وأوضح البيان أن الهجوم بدأ في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، مدعوماً باستخدام الدبابات.

وأكدت قوى أمن حلب أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر فادحة، مما أجبرها على الفرار والانسحاب من المنطقة، تاركةً وراءها جثث قتلاها في موقع المواجهة.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن القوات التابعة لحكومة دمشق تواصل استهداف الأحياء السكنية الآمنة بالقذائف المدفعية والدبابات، حيث طال القصف مناطق "الليرمون، الشيحان، السريان" والمناطق المحيطة بها.

وكشفت حصيلة أولية صادرة عن قوى الأمن الداخلي أن القصف العشوائي المستمر على تلك الأحياء أسفر حتى الآن عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.