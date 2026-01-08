مرتفعات "برژە" في چومان.. "مملكة الثلج" التي تنافس المنتجعات العالمية في كوردستان

منذ 3 ساعات

اربيل (كوردستان24) - مع حلول فصل الشتاء، تتحول جبال "برژە" التابعة لقضاء چومان في محافظة أربيل إلى لوحة بيضاء مذهلة، حيث يغطي الثلج كل زاوية، محولاً المنطقة إلى وجهة سياحية رائدة تجذب عشاق الطبيعة وهواة الرياضات الشتوية من مختلف أنحاء العراق والمنطقة.

تعتبر مرتفعات "برژە" موطناً حقيقياً للثلوج في إقليم كوردستان. فبينما يبلغ متوسط تساقط الثلوج حوالي المترين، تتسبب الرياح والعواصف الثلجية في تراكمه في بعض المنحدرات والوديان ليصل إلى أعماق مذهلة تقترب من 10 أمتار، مما يخلق تضاريس مثالية لممارسة رياضة التزلج.

لم تعد الحاجة ملحة للسفر إلى تركيا أو إيران للاستمتاع بالثلوج؛ فهنا في قلب كوردستان، يجد السياح ضالتهم. يقول عبد الله محمد، أحد هواة التزلج: "الأجواء هنا ساحرة ومثيرة، وقد اخترت هذا المكان لممارسة التزلج لأنه يضاهي المنتجعات الخارجية بجماله، فضلاً عن كونه أقل تكلفة وأقرب إلينا."

من جهته، يشير هاوري صباح، وهو سائح قادم من مدينة كركوك، إلى الفرق الكبير في الأجواء قائلاً: "في كركوك لا نرى مثل هذه الثلوج، لذا جئنا إلى هنا للاستمتاع بهذا البساط الأبيض الذي لا يوصف."

أما السائحة زينب حسين، فقد وجهت دعوة للجميع لزيارة المنطقة، معتبرة أن المناظر الطبيعية في چومان فريدة من نوعها وتستحق التوثيق بالصور والذكريات.

تُلقب المنطقة بـ "روسيا كوردستان" نظراً لبرودتها الشديدة وكثافة ثلوجها. ويسعى القائمون على المشاريع السياحية هناك لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة. يوضح كيلان حسين، مدير أحد المشاريع السياحية في المنطقة: "هدفنا هو خلق بيئة سياحية متميزة تشبه ما نراه في الدول الأوروبية، وتوفير إطلالات وخدمات تجعل السائح يشعر بخصوصية المكان."

تقع قرية "ويزي" في قضاء چومان على بعد حوالي 160 كيلومتراً شمال شرق مدينة أربيل. ورغم صعوبة الوصول أحياناً بسبب تراكم الثلوج، إلا أن الجهات المعنية وأصحاب المشاريع يعملون باستمرار على تأمين الطرق.

تستضيف المنطقة سنوياً "مهرجان الثلوج"، الذي يضم فعاليات رياضية وفنية متنوعة، مما يعزز من مكانة چومان كعاصمة للسياحة الشتوية في العراق.

تقرير: بكر سليمان - كوردستان 24 – قضاء جومان