وزير العدل التركي: لا تغيير في حكم أوجلان ولا إصلاحات قانونية قبل حل "العمال الكوردستاني" نهائياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير العدل التركي، أكن غورليك، أن الحكومة التركية لن تعمد إلى إجراء أي إصلاحات قانونية ما لم تتأكد بشكل قاطع من تفكيك حزب العمال الكوردستاني (PKK) بالكامل. وأكد الوزير أن زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، يقضي عقوبة السجن المؤبد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وشدد على أنه "لن يطرأ أي تغيير على طبيعة عقوبته".

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني، أوضح غورليك أن مسار السلام، رغم تقدمه بشكل إيجابي، قد وصل الآن إلى مرحلة "بالغة الأهمية والحساسية".

وشدد وزير العدل على أن اتخاذ أي خطوات قانونية أو إجراء إصلاحات تشريعية يتطلب أولاً طمأنة الحكومة التركية وإثبات تخلي حزب العمال الكوردستاني عن السلاح عملياً وبصورة نهائية، مبيناً أن "الخطوات القانونية ستأتي في المرحلة التالية لعملية نزع السلاح الكاملة".

وحول ما يُعرف بـ"حق الأمل" (إمكانية الإفراج المشروط) بالنسبة لأوجلان، أشار غورليك إلى أن تقرير "لجنة الديمقراطية والأخوة والوحدة الوطنية" في البرلمان التركي الخاص بعملية السلام، لم يتضمن أي إشارة لمنح هذا الحق. وأكد بوضوح: "كل من صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد المشدد بسبب قضايا إرهاب، سيقضي عقوبته كما هي دون أي تغيير"، مضيفاً أن الدولة "لن تصدر إصلاحات قانونية مفصلة على مقاس شخص واحد".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادقت "لجنة الديمقراطية والأخوة والوحدة الوطنية" (المعروفة بلجنة السلام البرلمانية) يوم الأربعاء الماضي، 18 فبراير، على تقريرها النهائي خلال اجتماعها السابع برئاسة نعمان كورتولموش، رئيس البرلمان التركي.

وكانت اللجنة قد شُكلت في أغسطس 2025 بمشاركة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وتم تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين لإنهاء مهامها قبل اختتام أعمالها رسمياً.

محطات بارزة في مسار السلام (2024-2025):

وفقاً للتسلسل الزمني للأحداث المرتبطة بهذا المسار، برزت المحطات التالية:

26 نوفمبر 2024: إطلاق مبادرة "دولت باهجلي"، رئيس حزب الحركة القومية، لتحقيق السلام.

28 ديسمبر 2024: لقاء وفد "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party) بعبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، حيث دعا أوجلان لتعزيز الأخوة التركية-الكوردية كمسؤولية تاريخية وقضية مصيرية.

1 مارس 2025: إعلان وقف إطلاق النار وتهيئة الأرضية للحوار.

5-7 مايو 2025: انعقاد المؤتمر الـ12 لحزب العمال الكوردستاني وصدور قرار بحل التنظيم وإنهاء الكفاح المسلح.

11 يوليو 2025: مراسم رمزية لحرق السلاح قامت بها مجموعة من 30 شخصاً بقيادة "بسي هوزات" (الرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكوردستاني KCK) أمام كهف "جاسنة" في منطقة دوكان بمحافظة السليمانية.