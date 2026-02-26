انطلاق المرحلة الثانية من جولة المفاوضات الثالثة في جنيف بين وفدي طهران وواشنطن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بانطلاق المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، 26 فبراير 2026، في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بوساطة من سلطنة عمان.

وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني المفاوض عقد خلال المرحلة الأولى من هذه الجولة مباحثات مكثفة ومطولة مع الجانب الأمريكي استمرت لنحو ثلاث ساعات.

وشدد بقائي على ثبات المبادئ الإيرانية في العملية التفاوضية، قائلاً: "مواقفنا ثابتة ولا تراجع عنها؛ لقد تم طرح وبلورة العديد من المقترحات، لكن بعض هذه المقترحات يتطلب العودة إلى العواصم لإجراء مشاورات مع القيادات العليا قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها".

يُذكر أن المرحلة الأولى من هذه الجولة كانت قد انطلقت في وقت سابق اليوم في جنيف، برعاية وزير الخارجية العماني، وبحضور لافت لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار المساعي الدولية لتقريب وجهات النظر حول الملف النووي.