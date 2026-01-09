الرئيس بارزاني وموفد ترامب يبحثان تطورات سوريا ويدعوان لتهدئة الأوضاع في حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجري مساء اليوم الجمعة، 9 كانون الثاني 2026، اتصالٌ هاتفي بين الرئيس مسعود بارزاني والسيد توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون سوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وشهد الاتصال تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة وسوريا، وآخر المستجدات والتوترات الجارية في سوريا ولا سيما مدينة حلب.

كما أكد الجانبان خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة بذل كافة الجهود للتهدئة وإنهاء الاضطرابات والصدامات، إلى جانب العمل على تطبيع الأوضاع واتخاذ خطوات جدّية لاستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.