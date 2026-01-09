المبعوث الألماني يجري اتصالاً بمظلوم عبدي ويعبّر عن قلق بلاده بشأن حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى المبعوث الألماني لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية، توبياس تونكل، اتصالاً هاتفياً بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أعرب خلاله عن قلق بلاده من تصاعد أعمال العنف في مدينة حلب.

وذكر تونكل، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن المكالمة تناولت التطورات الميدانية الأخيرة، مؤكداً أهمية الالتزام باتفاق العاشر من آذار بوصفه خطوة أساسية لتخفيف التوتر وتهيئة الظروف الملائمة لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وأضاف المبعوث الألماني أن ألمانيا تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بهدف وقف القتال واستئناف المفاوضات وحماية المدنيين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة.