عودة التيار الكهربائي تدريجياً في السليمانية بعد خلل فني بسبب الأحوال الجوية

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية كهرباء السليمانية أن وضع التيار الكهربائي عاد إلى حالته الطبيعية، وتمت إعادة الكهرباء إلى معظم الأحياء، بعد انقطاع جزئي نجم عن خلل فني سبّبته الأمطار والرياح الشديدة.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس أنور حمه سعيد، المدير العام لكهرباء السليمانية، زيارة ميدانية إلى مركز السيطرة والتحكم في كهرباء السليمانية، بحضور المهندس غالب محمد، مدير مركز السيطرة، وذلك للاطلاع على واقع المنظومة الكهربائية ومتابعة الجهود المبذولة من قبل مركز السيطرة في إقليم كوردستان ومركز سيطرة السليمانية لإعادة الاستقرار إلى الشبكة.

وجاءت هذه الزيارة عقب تعرض خطوط نقل الكهرباء، مساء اليوم، لمشكلات فنية نتيجة سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى خروج عدد من محطات الكهرباء في السليمانية وأربيل عن الخدمة بشكل مؤقت.

وأكدت المديرية أن الوضع الكهربائي يتجه حالياً نحو الاستقرار الكامل، مع عودة التيار إلى أغلب المناطق.