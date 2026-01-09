الرئاسة الروحية للموحدين الدروز تدين هجمات الجيش العربي السوري على الكورد في حلب

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز بيانًا رسميًا دانت فيه ما أسمته بـ "الغزو المستمر من قوات الحكومة المؤقتة في دمشق والجماعات التكفيرية التابعة لها" ضد الكورد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وأكد البيان أن هذه العمليات العسكرية مترافقة مع "حملات إعلامية مزوّرة" تهدف إلى تغيير الحقائق.

واصفًا ذلك بأنه "محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي وارتكاب إبادة جماعية متنقلة بين الأقليات، ومخالفات فجة للقوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية في المحافل الدولية".

ودعت الرئاسة الروحية المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية إلى "التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأقليات الآمنة"، ووقف ما وصفته بـ«المهازل المعيبة» التي تجري تحت أعين المجتمع الدولي.

وختم البيان بالتأكيد على وقوف الرئاسة الروحية للموحدين الدروز بجانب الكورد، حتى يتمكنوا من استعادة كامل حقوقهم التاريخية والجغرافية والإنسانية.