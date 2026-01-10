الملاكم الكوردي "عكيد كاباييل" يخطو نحو التاريخ في ليلة ملاكمة كبرى بألمانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تتجه أنظار عشاق الملاكمة حول العالم، مساء اليوم السبت، نحو مدينة أوبيرهاوزن الألمانية، التي تستعد لاحتضان حدث رياضي تاريخي يعيد صياغة مشهد الملاكمة في أوروبا. الحدث الأبرز سيكون بطلُه النجم الكردي "أغيت كاباييل"، المصنف ضمن أفضل خمسة ملاكمين في العالم، حيث يدخل الحلبة للدفاع عن لقبه المؤقت لمنظمة (WBC) في الوزن الثقيل.

تستضيف صالة "رودولف ويبر أرينا" الشهيرة هذا النزال المرتقب، والذي يُنظم بالتعاون بين منصة (DAZN) العالمية وشركة (Queensberry Promotions). ويصف مراقبون رياضيون هذه الليلة بأنها "الأضخم في تاريخ الملاكمة الألمانية الحديث"، حيث تهدف إلى إعادة ألمانيا إلى واجهة الملاكمة العالمية واستعادة أمجاد اللعبة في البلاد.

بالنسبة لكاباييل، لا تقتصر أهمية نزال الليلة على الدفاع عن حزام البطولة فحسب، بل تمثل "منعطفاً مصيرياً" في مسيرته الاحترافية. فالفوز في هذا اللقاء سيفتح الطريق رسمياً أمام البطل الكردي لخوض مواجهة تاريخية كبرى في أواخر عام 2026 ضد الأسطورة العالمي "أوليكساندر أوسيك"، في نزال مرتقب لتحديد سيد الوزن الثقيل في العالم.

وسيتم نقل وقائع هذا الحدث الرياضي الكبير مباشرة عبر منصة (DAZN) لجمهور الملاكمة في مختلف القارات.

الليلة، لن تكون "رودولف ويبر أرينا" مجرد مسرح لنزال رياضي، بل ستكون شاهدة على كتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة العالمية بقيادة البطل أغيت كاباييل، الذي يسعى لتثبيت اسمه كواحد من أساطير الوزن الثقيل.