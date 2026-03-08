أربعة قتلى في غارة اسرائيلية على غرفة داخل فندق ببيروت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد أن غارة إسرائيلية على فندق في منطقة الروشة عند واجهة بيروت البحرية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت قادة من الحرس الثوري الإيراني.

وأصبح لبنان جزءا من الحرب في الشرق الأوسط الاثنين عندما هاجم حزب الله المدعوم من إيران، إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل التي واصلت ضرباتها التي تستهدف حزب الله رغم وقف إطلاق النار لعام 2024، موجات عدة من الضربات هذا الأسبوع على أنحاء لبنان وأرسلت قوات برية إلى مناطق حدودية.

وبقيت منطقة الروشة بمنأى عن الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة التي خاضتها اسرائيل وحزب الله.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح "جراء غارة العدو الإسرائيلي على غرفة فندق في منطقة الروشة في بيروت".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه "بدأ موجة من الضربات على بيروت"، قائلا إنه يستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهي معقل لحزب الله.

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربة دقيقة ومحددة" في بيروت الأحد استهدفت قادة من الحرس الثوري الإيراني ينشطون في لبنان.

وقالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية على إكس "هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع ل +فيلق القدس+ في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت" متّهمة إياهم بأنهم "عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية".

ولم يتسن لفرانس برس التحقق من هوية المستهدفين، لكنّ مصدرا امنيا في المكان قال لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن هويته، إن الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله نقلت ثلاث جثث من الفندق.

وتضم المنطقة الواقعة قبالة البحر عشرات الفنادق التي تكتظ حاليا بنازحين فروا من منازلهم على وقع الحرب بين حزب الله واسرائيل منذ الإثنين.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس الغرفة المستهدفة في الطابق الرابع وقد تطاير زجاجها واتشحت جدرانها بالسواد، في حين فرضت القوى الأمنية طوقا في المكان.

وقال ان عشرات النزلاء المصابين بحالة من الهلع كانوا يخرجون تباعا من الفندق مع حقائبهم.

وقال شاهدا عيان لفرانس برس انهما سمعا دويا قويا لحظة الاستهداف، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف الى المكان.

وهذا الاستهداف الإسرائيلي الثاني من نوعه لفندق هذا الأسبوع، اذ استهدفت غارة اسرائيلية مماثلة الأربعاء فندقا في محلة الحازمية ذات الغالبية المسيحية قرب بيروت، والمتاخمة لبعبدا حيث القصر الرئاسي ومقرات وزارات وبعثات دبلوماسية وسفراء.

كذلك، أظهرت لقطات حية بثتها "ا ف ب تي في" من الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد دخانا يتصاعد عقب ما بدا أنه غارة جوية.

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 12 شخصا على الأقل في ثلاث غارات إسرائيلية خلال الليل.

كما نفّذت إسرائيل غارة جديدة صباح الأحد على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق مشاهد لـ"ا ف ب تي في" تظهر تصاعد الدخان من الموقع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ذلك شن ضربات على "بنى تحتية لحزب الله" في المنطقة.

في غضون ذلك، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة" أطلق هجوما بالصواريخ تستهدف القوات الإسرائيلية ومدينة حدودية.

كما أعلن حزب الله أن مقاتليه انخرطوا في اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب بلدة عيترون الحدودية.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة من شمال إسرائيل، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: فرانس برس