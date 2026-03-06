انتر ميامي مكرما في البيت الأبيض: ترامب لميسي "لقد جئت وفزت"

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه انتر ميامي في البيت الأبيض الخميس، وذلك تكريما على فوزهم بلقب الدوري الاميركي لكرة القدم.

وتوسط ميسي الوفد بينما وقف زملاؤه ومدربه خافيير ماسشيرانو والمالك الشريك للنادي خورخي ماس إلى جانبه، فيما بدأ ترامب مراسم الاحتفال بتصريحات حول العمليات العسكرية الراهنة في الشرق الأوسط.

لكنّه سرعان ما انتقل للحديث عن إنجازات الفريق في العام الماضي واستذكر فترة أسطورة البرازيل بيليه مع نيويورك كوزموس في السبعينيات وتأثيرها الكبير على كرة القدم في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "لا ينبغي أن أقول هذا لأنني كبير في السن، لكنني شاهدت بيليه وهو يلعب. لا أعلم، ربما أنت أفضل من بيليه، فهو كان لاعبا ممتازا".

قدم اللاعبون هدايا للرئيس الأميركي، من بينها قميص الفريق الوردي رقم 47، في إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

كما خص ترامب بالذكر المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس، والنجم الصاعد الأرجنتيني تاديو أليندي، ومواطنه رودريغو دي بول، دون ان ينسى توجيه تلميح ساخر إلى الرئيس السابق جو بايدن.

وتابع ترامب "إنه لشرف خاص لي أن أقول ما لم يحصل أي رئيس أميركي آخر على فرصة قوله من قبل: مرحبا بك في البيت الأبيض، ليونيل"، في إشارة ضمنية إلى أن ميسي لم يحضر مراسم منح بايدن له وسام الحرية الرئاسي في كانون الثاني/يناير 2025.

وأضاف ترامب "رأيت الكثير من اللاعبين العظماء يدخلون عالم الرياضة، يأتون إلى اليانكيز أو إلى دودجرز... ويحدث كل هذا الضجيج. كل شيء عظيم، لكنهم لا يفوزون. هذا الرجل فاز"، مشيرا بإيماءة نحو ميسي.

وتابع "ليو، جئت وفزت. هناك ضغط أكبر عليك أكثر مما يتصوره أي شخص، لأن الجميع يتوقع منك الفوز".

واستعرض ترامب إنجازات إنتر ميامي في موسم 2025، ولم يتطرق فقط إلى فوزه على فانكوفر وايت كابس 3-1 في نهائي كأس الدوري الأميركي للمحترفين، بل أيضا إلى فوزه على بورتو البرتغالي 2-1 في كأس العالم للأندية، وهي كانت المرة الاولى التي يتغلّب فيها فريق من أميركا الشمالية على فريق أوروبي في مسابقة رسمية.

وفي ردّه على تهاني ترامب، قال خورخي ماس، ابن مهاجرَين كوبيَين، إن صعود إنتر ميامي منذ موسمه الأول في 2020 كان قائما على الفلسفة القائلة: "إذا عملت بجد وقدمت التضحيات وحلّمت، فكل شيء ممكن التحقيق".

وتابع ماس: "نجاح إنتر ميامي على المستوى العالمي ليس فقط بسبب ليونيل ميسي، بل هؤلاء الرجال الواقفون خلفك قد غيّروا ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة إلى الأبد. يمكننا أن ننافس الكبار".

AFP