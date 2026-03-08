بزشكيان: إيران "ستضطر إلى الرد" إذا تعرّضت لهجوم انطلاقا من الدول المجاورة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا تم استخدام أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.

وقال بيزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "أعلنا مرارا أننا أشقاء مع الدول المجاورة وأننا نود إقامة علاقات جيدة معها" لكنه أضاف "إن حاول العدو استخدام أي بلد لمهاجمة أو اجتياح بلادنا، فسنضطر إلى الرد على هذا الهجوم".

واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أن التصريحات التي صدرت عنه يوم أمس بخصوص تعليق الضربات ضد دول الجوار أسيء تفسيرها من قبل" العدو"، مشيراً إلى استمرار الرد على الهجمات دون أن يعني ذلك أن إيران في نزاع مع دولة مجاورة.

وقال الرئيس الإيراني إن تصريحاته ”أسيء تفسيرها من قبل العدو الذي يسعى إلى زرع الانقسام مع الجيران“، حسبما أفادت التلفزيون الحكومي يوم الأحد، بعد أن اعتُبرت قرارًا بتعليق الهجمات على دول الخليج في حين أن الضربات لم تتوقف.

وقال بيزشكيان: ”لقد قيل مرارًا وتكرارًا أننا إخوة ويجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع جيراننا. ومع ذلك، فإننا مجبرون على الرد على الهجمات، لكن هذا لا يعني أننا في نزاع مع دولة (مجاورة) أو نريد إزعاج شعبها“.

وكان الرئيس قد اعتذر يوم السبت للدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية عن الهجمات على أراضيها.

