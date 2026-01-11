رداً على استفسار "الإطار".. مكتب السيستاني: نرفض طرح أسماء المرشحين علينا.. ولماذا إعادة المحاولة؟

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- جددت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، اليوم الأحد، موقفها الحازم بعدم التدخل في اختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أنها ترفض طرح أي أسماء عليها بهذا الصدد.

ونقل الدكتور عبد الهادي الحكيم، في رسالة وجهها إلى قادة الإطار التنسيقي، مضمون رد سماحة السيد محمد رضا السيستاني على استفسار تقدم به قادة الإطار للمرجعية خلال اجتماعهم المنعقد اليوم 10 كانون الثاني 2026.

وجاء في نص الرسالة التي تلقاها الحكيم من مكتب المرجعية: "سبق أن أوضحت المرجعية الدينية العليا أنها ترفض أن تُطرح عليها أسماء المرشحين لموقع رئاسة مجلس الوزراء". وتضمنت الرسالة تساؤلاً استنكارياً حول إصرار القوى السياسية على مراجعة المرجعية في هذا الملف قائلة: "فلماذا إعادة المحاولة؟!".

ويأتي هذا الموقف ليؤكد النهج الثابت للمرجعية الدينية بالوقوف على مسافة واحدة من الملفات التنفيذية والسياسية، وترك مسؤولية اختيار الكابينة الحكومية ورئيسها للقوى السياسية وفقاً للأطر الدستورية.