الجيش الإيراني: استهداف بنك محلي بضربات "أمريكية إسرائيلية" والرد سيكون مؤلماً

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال متحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للدفاع الجوي في طهران، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا أحد البنوك الإيرانية، محذراً من أن بلاده ستبدأ باستهداف المراكز الاقتصادية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة رداً على ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث قوله: "في أعقاب حملتهما الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني الغاشم أحد بنوك البلاد".

ووصف المتحدث الضربة بأنها غير شرعية، معتبراً أنها تمنح طهران "المبرر" لاستهداف "المراكز الاقتصادية والبنوك" التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما وجه المتحدث تحذيراً لسكان المنطقة بضرورة الابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد (ما يزيد قليلاً عن نصف ميل) عن البنوك، مؤكداً أن على الولايات المتحدة توقع "رد انتقامي ومؤلم".

ولم يحدد المتحدث اسم البنك الإيراني الذي تعرض للاستهداف.





المصدر: وکالة ارنا الاخباریة