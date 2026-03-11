إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أطلق رجلان النار على القنصلية الأميركية في تورونتو الثلاثاء، في حادث وصفته بأنه "يتعلق بالأمن القومي".

وبحسب نائب رئيس شرطة تورونتو فرانك باريدو، خرج رجلان من سيارة عند الساعة 4,30 بتوقيت غرينيتش، وأطلقا النار باتجاه القنصلية الواقعة في وسط المدينة.

وكان عدد من الأشخاص موجودين في المبنى، لكن لم يصب أحد بأذى.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار "يتعلق بالأمن القومي".

وعُززت الإجراءات الأمنية في المباني الدبلوماسية والأميركية في تورونتو وأيضا في العاصمة أوتاوا.

ونُظمت في الأيام الماضية تظاهرات أمام القنصلية احتجاجا على الحرب في الشرق الأوسط.

وتعرّضت في الآونة الأخيرة ثلاث كنُس يهودية في منطقة تورنتو لإطلاق نار من دون وقوع إصابات.



المصدر: الوکالات