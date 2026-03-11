رغم قرع طبول الحرب.. إنفانتينو ينقل "ضمانات" ترامب لمشاركة إيران في كأس العالم

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له خلال اجتماع جمعهما، أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في مباريات كأس العالم المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة، وذلك رغم تصاعد حدة التوترات والمواجهات مع إيران في الشرق الأوسط.

وأوضح إنفانتينو أنه التقى ترامب يوم الثلاثاء وناقش معه الاستعدادات للبطولة التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل، بالإضافة إلى ملف تأهل المنتخب الإيراني.

وقال إنفانتينو في منشور عبر حسابه على "إنستغرام" عقب الاجتماع: "خلال مناقشاتنا، أكد الرئيس ترامب مجدداً أن المنتخب الإيراني مرحب به -بالطبع- للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة".

ورغم هذه التأكيدات، لا تزال الشكوك تكتنف مشاركة المنتخب الإيراني؛ إذ أشار مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مؤخراً إلى أن تواجد بلاده في البطولة قد يكون محل شك، صرح لموقع "فارزش 3" الرياضي قائلاً: "الأمر المؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكننا التطلع إلى كأس العالم بكثير من الأمل".

وحتى قبل التوترات الأخيرة، كانت مشاركة إيران في البطولة تواجه تعقيدات بسبب قيود السفر الأمريكية؛ حيث أُبلغ المشجعون الإيرانيون سابقاً بصعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات حول قدرتهم على دعم منتخبهم من المدرجات. وكان الوفد الإيراني قد لوّح بمقاطعة قرعة العام الماضي في واشنطن، بعد رفض طلبات تأشيرة لأكثر من نصف أعضائه.

ورغم هذه التحديات، وصف إنفانتينو البطولة بأنها فرصة سانحة لتحقيق الوحدة العالمية، وكتب في منشوره شاكراً ترامب على دعمه: "نحن جميعاً بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم ليجمع الناس معاً الآن أكثر من أي وقت مضى.. كرة القدم توحد العالم".

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة