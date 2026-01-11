السويد تعزز دفاعها الجوي بكلفة تصل الى 1,4 مليار يورو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة السويدية أنها ستستثمر 15 مليار كورونة (1,4 مليار يورو) في قطاع الدفاع الجوي، وخصوصا لحماية أي أهداف مدنية محتملة، مستندة إلى خبرة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في بيان "مع هذا الاستثمار الواسع النطاق في الدفاع الجوي، نحمي المجتمع برمته، من وحداتنا العسكرية إلى المناطق الحضرية والبنى التحتية الحيوية".

وبالنسبة للحكومة السويدية التي سبق أن استثمرت في تشرين الثاني/نوفمبر نحو 315 مليون يورو لشراء صواريخ أرض-جو ومركبات لنشرها، فإن "تجربة أوكرانيا تُظهر أهمية امتلاك دفاع جوي قوي".

وإذا كان الدفاع الجوي السويدي يحمي حتى الآن الوحدات والبنى التحتية العسكرية بشكل رئيسي، فإن الاستثمارات الجديدة ستتيح أيضا حماية الوحدات القتالية ومراكز التجمعات السكانية والبنى التحتية المدنية، مثل الجسور وعُقد السكك الحديد والمحطات النووية والكهرومائية، إضافة إلى مناطق مكتظة بالسكان.

ومن المتوقع أن تتم عمليات الشراء الأولى في الربع الأول من عام 2026.