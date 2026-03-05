وسط تصاعد النزاع مع إيران.. واشنطن تعلن مغادرة أعداد كبيرة من رعاياها للشرق الأوسط

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 5 مايو 2026، عن توسيع نطاق عمليات إجلاء مواطنيها من منطقة الشرق الأوسط، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في أعداد المغادرين خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.

ونقلت شبكة "سي بي إس" (CBS) الإخبارية عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله: "لقد قدمنا المساعدة حتى الآن لـ 6500 مواطن أمريكي لتسهيل خروجهم من المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير في الأيام القادمة".

وتشهد المنطقة موجة نزوح واسعة للرعايا الأجانب منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وتواصل دول العالم توجيه نداءات عاجلة لمواطنيها بضرورة مغادرة الشرق الأوسط فوراً لضمان سلامتهم وتجنب تداعيات النزاع المسلح.

يذكر أن شرارة التصعيد الحالي بدأت صبيحة يوم السبت، 28 فبراير 2024، حين شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع داخل إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين البارزين.

وفي رد فعل سريع، شنت طهران هجمات انتقامية شملت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف عدة قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للولايات المتحدة في دول مختلفة بالمنطقة، مما أدخل الشرق الأوسط في دوامة جديدة من الصراع المباشر.