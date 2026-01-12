قسد: هجمات مكثفة تستهدف محيط سد تشرين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فجر اليوم الإثنين، 11 كانون الثاني 2026، بياناً حول تدهور الأوضاع الأمنية في محيط سد تشرين.

وجاء في البيان: إن أجواء سد تشرين والمناطق المحيطة به شهدت نشاطاً مكثفاً للطائرات الانتحارية المسيّرة، وتعود ملكية هذه الطائرات "للمجموعات والميليشيات المسلحة الموالية لحكومة دمشق". وبالتزامن مع الهجمات بالمسيّرات، تعرضت المنطقة لقصف عنيف نفذته القوات ذاتها.

ومع هذه التوترات، تحلق الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي بكثافة في سماء المنطقة لمراقبة الوضع، مما زاد من حدة التعقيدات الميدانية.

وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن قواتهم في حالة تأهب قصوى، وتراقب عن كثب التغييرات الميدانية والتحركات العسكرية في المنطقة".