الثلوج تكسو معبر "حاجي عمران" الحدودي: حركة تجارية نشطة وسط أجواء "سيبيرية" وتحذيرات أمنية

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تحت وطأة عاصفة ثلجية مستمرة منذ أكثر من عشر ساعات، تحول معبر "حاجي عمران" الدولي الرابط بين إقليم كوردستان وإيران إلى لوحة بيضاء بالكامل، حيث غطت الثلوج الكثيفة الطرقات والمنشآت، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

أفاد مراسل "كوردستان 24" ابوبكر سليمان، أن المنطقة تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج، حيث بلغت درجة الحرارة حالياً 3 درجات مئوية تحت الصفر، مع توقعات بانخفاضها لتصل إلى 7 درجات تحت الصفر خلال ساعات الليل المتأخرة. ورغم هذه الظروف المناخية القاسية، أكد المراسل أن الحركة التجارية وحركة المسافرين والسياح لا تزال مستمرة ولم تنقطع، بفضل الجهود الميدانية لفتح الطرق.

في لقاء ميداني مع "سفين الشيخ"، مدير مرور حاجي عمران، وجه الأخير نداءات عاجلة للسائقين ومرتادي الطريق الدولي. وأوضح شيخ أن المديرية وضعت خطة طوارئ لمواجهة الموجة التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وقال الشيخ: "نطلب من الإخوة السائقين، وخاصة أصحاب المركبات الكبيرة، عدم سلك الطريق في حال عدم توفر أنظمة الدفع الرباعي أو (سلاسل الثلج) المعدنية، لما تشكله من خطورة بالانزلاق وإغلاق الطريق أمام الحركة التجارية الحيوية".

وحذر مدير المرور من القيادة في الأوقات المتأخرة من الليل بسبب تشكل طبقات الجليد (الإنجماد)، مؤكداً أن القانون سيطبق بحزم بحق المخالفين للتعليمات، حيث ستفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار على كل من يتسبب في عرقلة السير بسبب إهمال إجراءات السلامة الشتوية.

تشير التنبؤات الجوية إلى أن جبهة هوائية باردة ستستمر في التأثير على المناطق الجبلية والحدودية في الإقليم لعدة أيام، مما يستدعي استنفاراً كاملاً لفرق إزالة الثلوج (الكريدرات) لضمان بقاء الشريان التجاري الأهم مع الجانب الإيراني مفتوحاً أمام الشاحنات والمسافرين.



تقرير: ابوبكر سليمان - كوردستان 24 - حاجي عمران