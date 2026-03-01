الحرس الثوري الإيراني: سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- توعد الحرس الثوري الإيراني، قتلة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بالانتقام بشكل ساحق وحاسم.

وذكر الحرس الثوري في بيان له اليوم الاحد 1 آذار 2026، "فقدنا قائداً عظيم الشأن وجلسنا في مأتمه وهذا الاستشهاد سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة الطريق النوراني للسيد الخامنئي".

وأضاف: "قواتنا المسلحة ستواصل مسيرة قائدها خامنئي وستوقع العقاب الشديد بالمعتدين على بلادنا"، داعيا كل شرائح المجتمع للحضور الحماسي والمشرف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم.