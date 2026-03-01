بعد مقتل خامنئي.. كيف سيُدار الفراغ القيادي في إيران؟

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، فجر اليوم الأحد 1 آذار 2026، نبأ استشهاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، جراء هجوم عسكري مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل. وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن عملية الاغتيال استهدفت المرشد داخل مكتبه بالعاصمة طهران.

إجراءات استثنائية وحداد طويل

وعقب الحادثة، اتخذت الحكومة الإيرانية قرارات عاجلة تمثلت في:

إعلان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 40 يوماً.

تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية لمدة 7 أيام.

المسار الدستوري لاختيار الخليفة

بموجب المادة 111 من الدستور، دخلت البلاد في مرحلة انتقالية قانونية تتلخص بالآتي:

مجلس القيادة المؤقت: يتولى إدارة صلاحيات المرشد حالياً مجلس ثلاثي يضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وعضواً من فقهاء مجلس صيانة الدستور (يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام).

مجلس خبراء القيادة: بات لزاماً على هذا المجلس الانعقاد فوراً لتسمية المرشد الجديد للبلاد لإنهاء الحالة الانتقالية.

ضمانات الاستمرارية: يخول القانون "مجمع تشخيص مصلحة النظام" بالتدخل لاستبدال أي عضو في المجلس الثلاثي المؤقت في حال عجزه عن أداء مهامه، مع اشتراط الحفاظ على "أغلبية رجال الدين" في تكوين المجلس.