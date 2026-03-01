الاطار التنسيقي ينعى المرشد الايراني خامنئي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر الإطار التنسيقي بياناً رسمياً، اليوم، نعى فيه ببالغ الحزن والأسى رحيل "المرشد الايراني علي الخامنئي"، واصفاً إياه بالخسارة الكبيرة التي تركت أثراً عميقاً في نفوس المؤمنين.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية للإطار: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى رحيل القائد الذي قدست روحه الطاهرة، مؤكدين أن دماءه ستبقى نبراساً تسترشد به الأجيال القادمة، وصرخة حق مدوية في وجه الطغيان وقوى الغصب".

كما شدد البيان على الموقف السياسي والعسكري تجاه الجهات المتهمة، مؤكداً أن "اللعنة ستطارد الصهاينة القتلة ما بقي الدهر"، وأن هذه الدماء ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة ومواجهة الظلم.

واختتم الإطار بيانه بالتأكيد على الثبات على النهج الذي خطه الراحل، معزياً الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل.