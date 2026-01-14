خبير أرصاد يتوقع هطول الثلوج في السليمانية وحلبجة ويحذر من موجة برد "تاريخية" الأسبوع المقبل

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يتوقع خبير في مجال الأرصاد الجوية أن تجتاح موجة من الثلوج والأمطار مناطق متفرقة من إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليلة، مع تساقط الثلوج في مركزي مدينتي حلبجة والسليمانية، محذراً في الوقت ذاته من وصول موجة برد "تاريخية" خلال الأسبوع المقبل.

وصرح خبير الأرصاد الجوية، محمد كمال، لشبكة (كوردستان 24)، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، قائلاً: "بسبب استمرار تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأبيض المتوسط والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، من المتوقع أن تنشط السحب في أجزاء من مناطق إقليم كوردستان في وقت متأخر من هذه الليلة".

وحول طبيعة الهطولات، أشار الخبير إلى أن مراكز مدينتي أربيل ودهوك ستشهد احتمالية هطول أمطار، بينما ستشهد مناطق كرميان وكركوك هطول زخات خفيفة.

وأوضح محمد كمال أن الثلوج ستتساقط في أقضية سوران، بنجوين، ميركة سور، والمناطق الجبلية التابعة لدهوك وأربيل وحلبجة والسليمانية.

كما زفّ خبير الأرصاد بشرى هطول الثلوج داخل مراكز المدن قائلاً: "في منتصف ليلة الأربعاء على الخميس، نتوقع تساقط الثلوج داخل مركزي مدينتي السليمانية وحلبجة، حيث ستتراوح كميتها ما بين 1 إلى 3 سنتيمترات". وبحسب التوقعات، ستستمر هذه الموجة حتى مساء يوم الخميس ثم تنتهي، لكن تأثير البرودة الشديدة سيبقى مستمراً.

وأضاف محمد كمال: "ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، بحيث تهبط الليلة وليلة غد إلى ما دون الصفر المئوي".

وفي ختام تصريحه، توقع الخبير حدوث ظاهرة جوية نادرة، مشيراً إلى أنه "في يومي 19 و20 من الشهر الجاري، سيتأثر إقليم كوردستان بموجة برد وثلوج تاريخية، لم تشهد المنطقة مثيلاً لها منذ سنوات طويلة".