موسى أحمد: تقصير الحكومة العراقية تجاه النازحين ومؤسسة بارزاني تواصل الدعم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، أن المؤسسة تعتبر خدمة النازحين واجباً وطنياً وإنسانياً، ولن تدخر جهداً في تقديم المساعدة لهم، منتقداً في الوقت ذاته "إهمال" الحكومة الاتحادية لملف النازحين.

وجاءت تصريحات أحمد، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، خلال مراسم افتتاح مخبز جديد في أحد مخيمات النازحين بقضاء شيخان، حيث صرح لمراسل "كوردستان 24" قائلاً: "مع تراجع المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، تفاقمت الأوضاع المعيشية للنازحين في مخيمات إقليم كوردستان بشكل كبير، ونحن في مؤسسة بارزاني الخيرية نرى أن من مسؤوليتنا بذل كل ما في وسعنا لخدمتهم".

وأضاف موسى أحمد: "الحكومة العراقية، وتحديداً وزارة الهجرة والمهجرين، مقصرة جداً تجاه هؤلاء النازحين رغم كون أغلبهم مواطنين عراقيين، وهذا التقصير ضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا". وأوضح أن المخبز الذي افتتح اليوم سيقدم خدمة مزدوجة؛ فهو يوفر فرص عمل لعدد من الشباب، ويؤمن الخبز لسكان المخيم.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن المخبز سيقوم بتوزيع الخبز "مجاناً" على العائلات المتعففة وأصحاب الأمراض المزمنة، موجهاً نداءً إلى الميسورين وأهل الخير لدعم المخبز بمادة الطحين لضمان استمرارية إنتاجه وخدماته.

وفي تفاصيل الانتقادات الموجهة لبغداد، قال أحمد: "وزارة الهجرة والوزارات المعنية لا تفي بالتزاماتها تجاه هؤلاء الناس؛ فعلى سبيل المثال، لم يتسلم النازحون العام الماضي سوى 4 حصص تموينية من أصل 12 حصة مقررة، رغم تخصيص ميزانية لهذا الغرض". وأضاف أن "هناك أكثر من 600 ألف نازح يعيشون خارج المخيمات في مدن الإقليم، وهؤلاء لا يتلقون أي نوع من المساعدات من الحكومة العراقية مطلقاً".

واختتم موسى أحمد تصريحه بالإشارة إلى معاناة الشتاء، قائلاً: "رغم موجة البرد القارس، لم توفر الحكومة العراقية أي كميات من النفط الأبيض لتدفئة سكان هذه المخيمات. لقد أوصلنا شكوانا ومطالبنا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي، لكننا لم نلمس أي استجابة عملية حتى الآن".