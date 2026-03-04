إسرائيل تقول إنها قصفت "عشرات" الأهداف الإيرانية بينها مواقع أمنية في طهران

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات جوية على "عشرات" مراكز القيادة الأمنية الإيرانية الأربعاء، مستهدفا مواقع متفرقة في العاصمة طهران.

وأوضح الجيش في بيان أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ موجة إضافية من الغارات استهدفت مراكز قيادة تابعة للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".

وأضاف البيان "في إطار هذه الضربات، ألقى الجيش عشرات القذائف على مراكز قيادة الأمن الداخلي".

وقد دوّت صفارات الإنذار في إسرائيل قبل إطلاق الصواريخ صباح الأربعاء، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفق خدمات الطوارئ.

وخلال الليل، شنّ الجيش الإسرائيلي "موجة واسعة من الضربات" على إيران، إثر رصد صواريخ أُطلقت باتّجاه الأراضي الإسرائيلية.



المصدر: فرانس برس