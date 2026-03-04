نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان أوضاع المنطقة

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، في وقت متأخر من ليلة أمس 2026/3/3، اتصالاً هاتفياً من السيد جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد وزير الخارجية الفرنسي تضامن ودعم بلاده لإقليم كوردستان في مواجهة الهجمات التي تستهدف الإقليم.

وبحث الجانبان التطورات المستمرة في المنطقة وآفاق حل المشكلات، واتفقا على استمرار التنسيق الوثيق بينهما لحماية الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني عن شكره لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان، مشدداً على أهمية دور فرنسا والمجتمع الدولي في تهدئة التوترات وإبعاد المنطقة عن مخاطر الحرب.