رئيس إقليم كوردستان يثني على آمد سبور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الخميس، 15 كانون الثاني 2026)، الهيئة الإدارية لجمعية آمد سبور.

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة الإدارية لجمعية آمد سبور الهدف من زيارتها إلى إقليم كوردستان والمتمثل في تعزيز علاقات الجمعية مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي والمنظمات المدنية في إقليم كوردستان، وقدمت نبذة عن تاريخ تأسيس آمد سبور وأعمالها ونشاطاتها ورسالة الجمعية التي هي رسالة سلام وتآخٍ.

من جانبه، أثنى نيجيرفان بارزاني على آمد سبور مبدياً كامل الدعم لإنجاح أعمالها ونشاطاتها، وأكد على أهمية الرياضة كقناة لإيصال رسالة السلام والتآخي والعمل في سبيل تطوير الروح الرياضية والتعاون والمبادئ الإنسانية.