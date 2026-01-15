قوات سوريا الديمقراطية تحذّر من تداعيات التصعيد العسكري على سجون داعش

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، أن خلايا تنظيم داعش الارهابي تحاول استغلال تصعيد فصائل دمشق في سوريا، لشنّ هجمات تستهدف السجون التي تضمّ عناصره.

واضافت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، انه "في ظلّ الوضع الأمني الذي فرضته هجمات فصائل دمشق، وما يرافقها من تحشيدات عسكرية وتهديدات مستمرة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، تحاول خلايا تنظيم داعش الإرهابي استغلال هذا التصعيد لشنّ هجمات تستهدف السجون التي تضم عناصره".

واوضح البيان ان "قوات سوريا الديمقراطية في حالة جاهزية ويقظة تامة، وقد اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أمن السجون ومنع أي خرق أمني، وهي حالياً آمنة وتحت السيطرة الكاملة، إلا أن استمرار هذا الوضع، وما يرافقه من تصعيد عسكري، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العام، الأمر الذي يشكّل خطراً حقيقياً على أمن السجون التي تحوي عناصر داعش، ويهدد بإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر، بعد سنوات من التضحيات في مواجهة الإرهاب".