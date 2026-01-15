تراجع فارق السعر بين الدولار "الأزرق" و"الأبيض" إلى 900 دينار عقب فتوى بتحريمه

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت أسواق الصرف في مدينة أربيل، اليوم الخميس، انخفاضاً ملحوظاً في فارق السعر بين فئتي الدولار الأمريكي المعروفة محلياً بـ (الأزرق والأبيض)، حيث تراجع الفارق إلى 900 دينار فقط بعد أن كان يصل سابقاً إلى 4000 دينار، وذلك غداة صدور فتوى شرعية تحرم التمييز السعري بينهما.

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، 15 كانون الثاني 2026، لـ "كوردستان 24"، قال كيفي خوشناو، المتحدث باسم سوق الدولار في أربيل: "إن الفتوى التي أصدرها المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان يوم أمس كانت خطوة إيجابية وضرورية جداً، كون المواطنين كانوا يتحملون أعباءً مالية إضافية كبيرة عند شراء العقارات أو السيارات أو في معاملاتهم التجارية الأخرى بسبب هذا الفارق".

وأضاف خوشناو أن الفارق السعري الذي استمر لفترة طويلة عند حاجز 4000 دينار، تراجع اليوم فور صدور الفتوى ليصل إلى 900 دينار، متوقعاً أن يتلاشى هذا الفارق نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة لتتساوى الفئتان تماماً في القيمة.

كما دعا المتحدث باسم السوق الجهات المعنية والمصارف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الأوراق النقدية القديمة أو "الممزقة"، مؤكداً أن معالجة هذا الملف ستسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات المالية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى للإفتاء، عبد الله شيركاوي، في تصريح لموقع "كوردستان 24"، الموقف الشرعي قائلاً: "إن تقاضي أي مبالغ إضافية بذريعة اختلاف نوع الدولار (أبيض أو أزرق) عند الاستبدال هو أمر محرّم شرعاً".

وأشار شيركاوي إلى أنه من الناحية القانونية والشرعية، يُعد الدولار بفئتيه جنساً نقدياً واحداً وقيمةً متساوية؛ لذا يجب أن يتم التبادل "يداً بيد" وبنفس المقدار دون أي زيادة، مشدداً على أن أي زيادة يتم اشتراطها في هذا الصدد تدخل في باب الحرام.

وكان المجلس الأعلى للإفتاء قد أصدر فتواه الرسمية أمس الأربعاء، مؤكداً فيها على منع التمييز بين فئات الدولار، مع وضع مخارج شرعية تضمن العدالة في التعاملات المالية بعيداً عن الاستغلال.