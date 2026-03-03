بغداد تؤكد استمرار إنتاج المشتقات النفطية والغاز رغم توقف التصدير

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل في جميع المصافي النفطية الموزعة في مناطق الجنوب والوسط والشمال بكامل طاقاتها التصميمية.

مشددة على أن إغلاق مضيق هرمز وتوقف عمليات التصدير لن يؤثرا على توفير المشتقات النفطية للاستخدام المحلي.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، أن المصافي تواصل إنتاج مختلف أنواع الوقود، بما في ذلك "الكاز" والكيروسين والبنزين، لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، مع الاستمرار في خزن الفائض منها في المستودعات الستراتيجية التابعة للوزارة.

وبينت الوزارة أن قرار تقليص إنتاج النفط الخام، الناجم عن خفض أو إيقاف عمليات التصدير قسرياً بسبب إغلاق مضيق هرمز، "سوف لن يؤثر على إدامة عمل المصافي واستمرار إنتاج المشتقات بأنواعها والغاز السائل".

وأكد البيان أن عمليات استخراج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب مستمرة بوتيرة طبيعية لتأمين المتطلبات الداخلية وتغذية محطات الطاقة والمنشآت الحيوية.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن جميع منافذ توزيع المنتجات النفطية في المحافظات وعلى الطرق الخارجية تعمل على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى عدم القلق بشأن توفر الوقود، ومؤكدة التزامها الكامل بضمان انسيابية التوزيع والوصول لجميع المستفيدين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.