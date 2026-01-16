تربية إقليم كوردستان: 2025 عام التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وإعادة آلاف الطلبة للمدارس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفة عن تحقيق قفزات نوعية وإنجازات استراتيجية في قطاع التعليم، شملت مجالات الرقمنة، وتطوير البنية التحتية، والحد من ظاهرة التسرب الدراسي.

وفقاً للتقرير، يبلغ عدد الطلبة الحاليين في الإقليم مليوناً و827 ألفاً و572 طالباً وطالبة، يتوزعون على أكثر من 7,500 مدرسة في القطاعين الحكومي والأهلي. وفي إطار جهود الحكومة للحد من ترك الدراسة، نجحت الوزارة خلال عام 2025 وحده في إعادة 8,836 طالباً إلى مقاعد الدراسة، ليرتفع إجمالي الطلبة العائدين خلال فترة الكابينة الوزارية التاسعة إلى 42,107 طلاب.

وفي مسار التحديث التكنولوجي، أعلن التقرير عن مشاريع رائدة في الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي، أبرزها تقليص مدة ترجمة الشهادات إلى اللغتين العربية والإنجليزية لتستغرق 6 دقائق فقط. كما أطلقت الوزارة تطبيق (e-Evaluation) الذي يربط أولياء الأمور بالعملية التعليمية مباشرة، مما يتيح لهم متابعة الدرجات، جداول الدروس، الواجبات المنزلية، وتقييم مستوى أبنائهم.

إلى جانب ذلك، ساهمت منصة "مدرستي" (قوتابخانەکەم) الرقمية، التي تعمل باللغتين الكوردية والإنجليزية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، في جعل عملية التعلم أكثر حداثة ومرونة.

على صعيد المنشآت التربوية، كشف التقرير عن افتتاح 30 مبنى مدرسياً جديداً، مع وجود 30 مبنى آخر قيد الإنشاء حالياً. وفي مشروع مشترك مع وكالة "كويكا" الكورية بقيمة 12 مليون دولار، وُضع حجر الأساس لمجمع تربوي متكامل ومركز لتدريب المعلمين.

كما شملت الجهود ترميم 43 مبنى مدرسياً بالتعاون مع منظمات (مؤسسة كوردستان، كويكا، وروانگە)، وتخصيص 430 مليون دينار لتزويد المدارس بـ 200 سبورة ذكية (Smart Board).

وفي خطوة نحو الطاقة النظيفة، تم تزويد 32 مدرسة بمنظومات الطاقة الشمسية، نُفذت 25 منها عبر مؤسسة بارزاني الخيرية و7 عبر منظمة اليونيسيف. كما أطلقت الوزارة مشروع "صديق البيئة" في 100 مدرسة، وحملة لزراعة أشجار الزيتون بدعم من الاتحاد الأوروبي لتحسين البيئة المدرسية.

أما بخصوص المناهج، فقد أتمت الوزارة طبع أكثر من 22 مليون كتاب للعام الدراسي 2025-2026 بجودة عالية، مع إجراء تحديثات علمية في 22 كتاباً منهجياً. وبخصوص الجالية الكوردية في الخارج، شارك 2,500 شخص في دورات تعليم اللغة الكوردية "أونلاين"، مع إرسال 8,500 كتاب كوردي للمدارس في دياسبورا.

تأتي هذه الإصلاحات الشاملة ضمن الخطة الاستراتيجية للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الرامية إلى عصرنة التعليم وتوفير بيئة ملائمة للطلبة، ورفع جودة المخرجات التعليمية من خلال تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي، لضمان إعداد جيل متمكن ومواكب للتكنولوجيا الحديثة.