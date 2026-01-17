اجتماعٌ ثلاثي بأربيل يجمع الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي وتوم باراك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت في مصيف صلاح الدين، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.

وسيناقش الاجتماع عدة قضايا، أهمها تنفيذ اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، والوضع العام في سوريا، والقتال الأخير في الحيين الكورديين في حلب.

يأتي هذا الاجتماع، استكمالاً لمباحثات هاتفية جرت مساء الجمعة، 9 كانون الثاني 2026، بين الرئيس بارزاني وتوم باراك، حيث جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي في سوريا، والتشديد على أهمية الحوار والتنسيق المشترك كسبيل وحيد لحل الأزمات العالقة.

كما ركّز الجانبان في اتصالهما الأخير على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض حدة التوتر بين القوى الكوردية والحكومة السورية، والعمل على تطبيع الأوضاع في المناطق المتضررة، مع التأكيد على اتخاذ خطوات ملموسة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في البلاد.

وسبق الاجتماع الثلاثي، اجتماعان منفصلان التقى خلالهما الرئيس بارزاني بقائد قسد مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.