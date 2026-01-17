الرئيس بارزاني يستقبل مبعوث الرئيس ترامب لشؤون سوريا: تأكيد على لغة الحوار وضرورة ضمان الحقوق الكوردية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، في مصيف صلاح الدين (پیرمام)، توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مقر بارزاني، أن اللقاء جرى بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني. وفي مستهل اللقاء، نقل توم باراك تحيات وتقدير الرئيس ترامب للرئيس مسعود بارزاني، مثمناً الدور التاريخي والمحوري الذي يؤديه الرئيس بارزاني في دفع عملية السلام وجهود تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول مستجدات الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الميدانية المتسارعة. وجرى التأكيد على أن السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة للأزمات يكمن في الاعتماد على لغة الحوار والتفاهم المشترك وانتهاج السبل السلمية بعيداً عن لغة التصعيد.

من جانبه، أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن شكره وتقديره للدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في مساعدة الأطراف السورية للتوصل إلى حلول سياسية. كما شدد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع على موقف الإقليم الثابت بضرورة أن تشمل أي خارطة طريق لمستقبل سوريا ضمانات قانونية ودستورية كاملة للحقوق المشروعة للشعب الكوردي.