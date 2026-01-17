رئيس الحكومة يجتمع مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في منتجع بيرمام (صلاح الدين)، بعد ظهر اليوم السبت 17 كانون الثاني (يناير) 2026، مع توم باراك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا.

وتخلل اللقاء الخاص، الذي عُقد بحضور القنصل العام الأمريكية لدى الإقليم ويندي غرين، استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة، ومناقشة مسار العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ودول الجوار، كما جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار السلمي سبيلاً لحل المشاكل والخلافات، وصون الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان واحترامها.