نيجيرفان بارزاني يستقبل مبعوث ترامب لشؤون سوريا: لا بديل عن الحوار لضمان حقوق كافة المكونات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون سوريا، والسفير الأمريكي لدى تركيا والوفد الدبلوماسي المرافق لهما.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في سوريا وآخر المتغيرات الميدانية والسياسية على الساحة. وأكد الجانبان توافق رؤاهما بأن الخيارات العسكرية لن تفضي إلى حلول حقيقية للأزمات، مشددين على أن الحوار والتفاهم السياسي هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار مستدامين.

من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي رفيع المستوى بالدور الدبلوماسي الفاعل لـ نيجيرفان بارزاني ومساعي إقليم كوردستان في الوساطة بين الأطراف المختلفة، وجهودهم الدؤوبة لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر العسكري.

بدوره، أعرب نيجيرفان بارزاني عن تقديره للدور الأمريكي الفاعل في مساعي حل المشكلات السورية، مؤكداً على الموقف الثابت للإقليم بضرورة ضمان وصون حقوق الشعب الكوردي وكافة المكونات السورية في أي صياغة لمستقبل البلاد.

كما تناول اللقاء محاور أخرى شملت الأهمية الاستراتيجية لاستقرار سوريا وتأثيره المباشر على أمن المنطقة ككل، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية، وآخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.