الإدارة الذاتية: دعوة إلى النفير العام ورفع الجاهزية لمواجهة التصعيد العسكري

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جميع مواطنيها من الفئات الشابة إلى رفع مستوى الجاهزية، واعتماد مبدأ الدفاع الذاتي، والوقوف إلى جانب قواتهم العسكرية، وحماية مدنهم، والانخراط في ما وصفته بـ "معركة حماية الكرامة".

وأعلنت الإدارة الذاتية أن الفصائل التابعة للحكومة المؤقتة في دمشق قامت، منذ صباح أمس وحتى الآن، بخرق الاتفاقات القائمة وشنّ هجمات على قواتها في أكثر من جبهة، رغم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سلمية وإظهار حسن النية، بما في ذلك الانسحاب من بعض المناطق.

ودعت إلى استجابة مواطنيها لقرار النفير العام والوقوف جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

وفيما يأتي نص البيان:

إلى الرأي العام

قامت الفصائل التابعة للحكومة المؤقتة لدمشق بخرق الاتفاق والهجوم على قواتنا في أكثر من جبهة منذ البارحة صباحا و حتى الآن، بالرغم من كل الجهود في إيجاد حلول سلمية و بيان حسن النية و ذلك من خلال الانسحاب من بعض المناطق، إلا أن دمشق مصرة على استمرار القتال والخيار العسكري.

لذلك ندعو شعبنا أن يكون على أهبة الاستعداد وأن يتخذ من مبدأ الدفاع الذاتي أساساً وأن يقف إلى جانب قواته العسكرية وأن يقوم بحماية مدنه وأن ينخرط في معركة حماية الكرامة.

هدف هذه الهجمات هو ضرب الأخوة التي بنيت بدماء شبابنا و شاباتنا و إثارة الفتنة و العنف بين مكونات شمال وشرق سوريا و استهداف المكونات الأصيلة في سوريا. وإطفاء لون واحد على الأطياف الأخرى.

لذلك أننا أمام مرحلة مفصلية إما نقاوم ونعيش بكرامتنا أو نتعرض لكل أنواع الظلم و الإهانة، لذلك ندعو شعبنا أن يستجيب لقرار النفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية وأن يقف جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

كما ندعو جميع فئات شعبنا و خاصة الشباب و الشابات بالتسلح و الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل في منطقة الجزيرة وكوباني، و يجب أن نعلم بأننا أمام حرب وجودية، ولكي نحافظ على مكتسبات ثورتنا و على هويتنا هناك خيار واحد وهو خيار المقاومة الشعبية.

لذلك ندعو شعبنا للالتفاف حول قواته و التكاتف معا لمواجهة هذا الهجوم الغاشم و أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد.

مع تحياتنا

الادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا