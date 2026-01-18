بعد سحب قسد مقاتليها.. دمشق تنشر قواتها على كامل بلدات ريف دير الزور الشرقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نشر الجيش العربي السوري قواته على كامل بلدات ريف دير الزور الشرقي، وذلك في أعقاب إعلان قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، شملت تلك القرى والبلدات كل من: الباغوز، السوسة، الشعفة، أبو الحسن، أبو الخاطر، هجين، البحرة، غرانيج، الكشكية، أبو حمام، أبو حردوب، درنج، الطيانة، الشنان، ذيبان، الحوايج، الشحيل، البصيرة، الصبحة، إبريها، جديد عكيدات، جديد بقارة.

يأتي ذلك، تزامناً مع سحب قوات سوريا الديمقراطية مقاتليها من حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشرقي منذ فجر اليوم الأحد.

فيما لا تزال بلدات الريف الغربي، والمعامل، والصور، وقراها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حتى اللحظة.

ولا تزال التطورات الميدانية متسارعة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات المقبلة.

في السياق، أكّد المرصد السوري سيطرة الجيش العربي السوري على مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية.