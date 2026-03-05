ترامب: القيادة الإيرانية تتجه نحو الزوال وقواتنا في ذروة قوتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القيادة الإيرانية تواجه تراجعاً متسارعاً يقودها نحو الانهيار، مؤكداً أن القوات العسكرية للولايات المتحدة تتمتع بموقع استراتيجي قوي جداً يمكّنها من سحق القدرات الصاروخية لطهران ومنعها نهائياً من حيازة السلاح النووي.

وفي تصريحات جديدة أدلى بها يوم الأربعاء، 4 آذار/مارس 2026، بشأن التوترات المتصاعدة في المنطقة، قال ترامب إن "قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتجه بسرعة نحو الأفول والزوال".

وسلط ترامب الضوء على التفوق العسكري الأمريكي في مواجهة إيران، قائلاً: "صواريخهم ومنصات إطلاقها سيتم تدميرها بسرعة فائقة"، معتبراً أن الولايات المتحدة تفرض حالياً سيطرة كاملة وتتمتع بموقف قوي للغاية في تعاملها مع الملف الإيراني.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الإجراءات العسكرية المتخذة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. واتهم طهران بالتورط في عمليات قتل استهدفت مدنيين حول العالم لسنوات طويلة، مضيفاً: "لو لم نتخذ زمام المبادرة في وقت سابق، لكانت إيران قد شنت هجوماً على إسرائيل".

وفي ختام تصريحاته، أشاد ترامب بأداء القوات المسلحة الأمريكية، مانحاً إياها تقييماً استثنائياً، حيث قال: "على مقياس من 1 إلى 10، أعطي قواتنا 15 درجة، نظير مستوى التقدم والنجاح الذي حققته في جبهات القتال".