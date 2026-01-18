بوفد استثماري رفيع.. مسرور بارزاني يشارك في منتدى "داڤوس 2026" لتعزيز آفاق التعاون العالمي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، اليوم الأحد (18 كانون الثاني 2026)، عن توجه رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، إلى سويسرا للمشاركة في أعمال النسخة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي "داڤوس"، على رأس وفد حكومي واستثماري رفيع المستوى.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، كشف الدكتور محمد شكري أن مشاركة الإقليم لهذا العام تحمل طابعاً مختلفاً وأكثر اتساعاً؛ حيث يرافق رئيس الحكومة وفد يضم 20 مستثمراً بارزاً من القطاع الخاص.

وأوضح شكري أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها مەسرور بارزانی لتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال إشراك رجال الأعمال والمستثمرين في اللقاءات الدولية الكبرى لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الأسواق العالمية.

وللعام الثالث على التوالي، سيتم افتتاح "بيت كوردستان" (Kurdistan House) في داڤوس، وهو مشروع تنظيمي ضخم يحظى بإشراف ودعم مباشر من رئيس الحكومة ومكتبه، وبالتنسيق مع مكتب (OIC) وهيئة الاستثمار، وبتمويل من مستثمري الإقليم.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن "بيت كوردستان" سيظهر هذا العام بمساحة أكبر ونشاطات مكثفة تهدف إلى تسليط الضوء على المناخ الاستثماري الواعد في الإقليم.

ووصف الدكتور شكري هذه المشاركة بأنها "فرصة ذهبية" لإقليم كوردستان، حيث من المقرر أن يعقد مەسرور بارزانی سلسلة من الاجتماعات الهامة مع قادة دوليين وصناع قرار بارزين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: "تكمن أهمية داڤوس في كونه يشرع أبواب كوردستان أمام المستثمرين العالميين. رئيس الحكومة يتابع شخصياً تنفيذ القرارات والتفاهمات التي تُبرم هناك، لضمان تحويلها إلى مشاريع حيوية على أرض الواقع في الإقليم".

تنطلق أعمال الدورة الـ 56 لمنتدى داڤوس في الفترة من 19 إلى 23 كانون الثاني 2026، تحت شعار "روح الحوار"، بمشاركة نخبة من رؤساء الدول والملوك وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

يُذكر أن هذه هي المشاركة الخامسة على التوالي لرئيس الحكومة مسرور بارزاني في المنتدى العالمي، حيث شهدت مشاركاته السابقة نشاطاً دبلوماسياً واقتصادياً مكثفاً، نجح من خلاله في تعزيز مكانة الإقليم كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في منطقة الشرق الأوسط.