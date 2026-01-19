وزير الخارجية العراقي يبحث في طهران تعزيز العلاقات الثنائية واستقرار المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، التقى خلالها بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره العباس عراقجي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة قضايا المنطقة.

في مستهل زيارته، استقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الوزير فؤاد حسين، الذي نقل إليه تحيات ورسالة من رئيس جمهورية العراق. وخلال اللقاء، أكد بزشكيان على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشدداً على أن استقرار المنطقة ينعكس بشكل مباشر على أمن وتنمية جميع دولها.

من جانبه، أشار فؤاد حسين إلى أن أمن المنطقة يمثل وحدة لا تتجزأ، مما يتطلب تضافر الجهود المشتركة لتوفير بيئة مستقرة. كما استعرض الوزير العراقي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، والخطوات الجارية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل، عقد فؤاد حسين اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ركز على آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة، والطاقة، والاستثمار، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وتطرق عراقجي خلال اللقاء إلى الأوضاع الداخلية في إيران، موضحاً أن الاحتجاجات الأخيرة بدأت بمطالب اقتصادية، إلا أنها شهدت لاحقاً أحداث عنف، مؤكداً أن الأوضاع بدأت تتجه حالياً نحو الاستقرار.

بدوره، جدد وزير الخارجية العراقي التأكيد على أن أمن إيران هو جزء أساسي من الأمن الإقليمي، مشدداً على التزام العراق الراسخ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي ختام اللقاءات، اتفق الجانبان على أن الحوار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد والناجع لمعالجة التحديات الراهنة وتجنيب المنطقة مخاطر التوترات والتصعيد.